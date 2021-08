Funsol de Hortolândia realiza campanha para doações de cadeiras de rodas

A Prefeitura de Hortolândia lançou, através do Funsol (Fundo de Solidariedade), a Campanha “Uma mão na roda e outra no coração” para a doação de cadeiras de rodas. De acordo com o órgão, cadeiras de rodas novas e usadas podem ser entregues na sede do Fundo de Solidariedade.

cadeira de rodas – Foto: Divulgação

A nova sede do Funsol fica na Rua Benedito Francisco de Faria, 467, no Remanso Campineiro. Interessados em doar também podem agendar a visita de uma equipe, que irá até o local retirar o objeto.

Mais informações podem ser obtidas pelo novo telefone do Funsol, que é o (19) 3819-1005. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato também pode ser realizado por meio das redes sociais do Fundo de Solidariedade. O endereço da página no Facebook é Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia e no Instagram é @fundosocialhortolandia.

REDE DE SOLIDARIEDADE

Entre as atividades realizadas pelo Fundo de Solidariedade está em andamento a Campanha do Agasalho. Neste ano, a campanha tem como tema “Inverno Solidário”. O objetivo é arrecadar cobertores e agasalhos novos e usados, em bom estado, para doar à pessoas em vulnerabilidade social.

Até o momento, a mobilização já arrecadou mais de dois mil cobertores novos e usados em bom estado. Há pontos distribuídos em toda a cidade para receber mais peças. Alguns postos de gasolina da cidade também passaram a integrar os pontos de arrecadação de cobertores doados. A Campanha do Agasalho segue até o dia 22 de setembro.