Fórum de Hortolândia inaugura três varas nesta quinta-feira

O Fórum de Hortolândia inaugura nesta quinta-feira (8) três novas varas especializadas, dobrando a capacidade atual. A solenidade virtual será transmitida pelo canal no YouTube do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) a partir das 14 horas.

Serão ativadas a 2ª e 3ª Varas Cíveis e a 2ª Vara Criminal. Além disso, um novo prédio será entregue para abrigar quatro setores do judiciário local. As instalações ficam no antigo prédio da câmara localizada na Rua Sebastião Custódio de Oliveira, no Loteamento Remanso Campineiro.

A expectativa é de que, com a especialização de varas, os processos tramitem de forma mais rápida. Atualmente, estão em andamento 21.489 processos cíveis, 10.138 criminais, 27.930 execuções fiscais, 2.590 do Juizado Especial Cível e Criminal e 788 da Infância e Juventude.

No prédio que será inaugurado, funcionarão o SEF (Setor de Execuções Fiscais), Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), o Setor Técnico (psicólogos e assistentes sociais) e a SADM (Seção Administrativa de Distribuição de Mandados). O local foi cedido pela prefeitura.

De acordo com a diretora do fórum de Hortolândia, Juliana Ibrahim Guirao Kapor, a chegada de novos juízes titulares e a especialização das varas tornará possível um aumento da capacidade de atendimento.

“Trabalhamos com o apoio da prefeitura, da câmara, do Ministério Público e da OAB para melhor estruturação da Comarca, a fim de torná-la compatível com o porte e a importância de Hortolândia”, afirmou Juliana.