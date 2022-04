Foragido da Justiça morre baleado em Hortolândia

Vítima tinha sido condenada por tráfico de drogas antes de fugir do sistema prisional; autoria do homicídio é desconhecida

Um foragido da justiça foi morto a tiros em Hortolândia na tarde desta quinta-feira (14). Ele foi condenado por tráfico drogas e estava evadido do sistema prisional. A autoria ainda é desconhecida.

A vítima foi identificada como Cliverson Delfino Fidelis de Araújo, de 29 anos, mas era conhecida como Irmã Janaína, conforme relatos dos familiares no boletim de ocorrência.

Segundo informações do registro policial, por volta de 15 horas, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um condomínio residencial, na Rua Paulo Roberto Soares, no Jardim Adelaide. No local os policiais encontraram Irmã Janaína caída no chão e de bruços. Ela tinha perfurações de arma de fogo.

O Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi chamado e constatou o óbito. A Polícia Civil também esteve presente.

Ainda de acordo com o documento policial, nove cartuchos de pistola foram apreendidos para investigação. Não há testemunhas e nem câmeras de segurança no condomínio residencial. Nenhum suspeito foi identificado.