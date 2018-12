Farmácias em UBSs serão inauguradas nesta semana

A partir desta semana, moradores das áreas de abrangência de três UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Hortolândia contarão com entrega de medicamentos mais perto de casa, diretamente nas farmácias das unidades de saúde.

Na terça-feira (11) haverá a inauguração da farmácia na UBS São Bento, e na quarta-feira (12), nas UBSs Nova Europa e Orestes Ôngaro. Para garantir a oferta de remédios perto de casa para mais famílias, a administração precisou fazer adequações nestas unidades de saúde. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Com as novas farmácias, Hortolândia passa a realizar dispensação de medicamentos em 12 UBSs. Esta medida faz parte das ações para reestruturação do serviço de Saúde Básica no município, com objetivo de garantir atendimento com mais qualidade à população.

De acordo com a secretária de Saúde, Odete Carmem Gialdi, em breve todas as 17 unidades de saúde da cidade terão farmácias, com horário de funcionamento ampliado, conforme a abertura e fechamento de cada unidade, o que facilitará o acesso da população aos remédios prescritos pelos médicos.

Nas farmácias são entregues medicamentos básicos, que fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos Básicos: antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos para o controle do diabetes e colesterol, incluindo a insulina distribuída pelo SUS (Sistema Único de Saúde).