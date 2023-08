Família de motociclista morto em acidente com viatura contesta versão da PM

Wesley Henrique dos Santos Silva, de 22 anos, bateu de frente com uma viatura durante perseguição

Família de Wesley contesta versão dada pela Polícia Militar de que ele estaria em fuga e teria causado o acidente - Foto: Arquivo Pessoal

A família do jovem Wesley Henrique dos Santos Silva, de 22 anos, que morreu em um acidente que envolveu uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar, na noite de sábado, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia, contesta a versão da polícia, que afirmou que a colisão se deu durante uma perseguição.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) diz que o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

O padrasto da vítima, Carlos Henrique Vieira, disse nesta segunda-feira que, por enquanto, ninguém da família foi chamado para prestar depoimento. “Enterrei meu filho hoje [segunda-feira], acho que estão dando um tempo para gente se recompor. A família está destruída”, afirma.

Segundo ele, no dia do ocorrido, Wesley tinha saído da casa dos sogros e estava a caminho da casa da mãe, em Hortolândia.

“Só quero entender o que aconteceu, porque meu filho nunca se envolveu em crime, não usava droga, era trabalhador, tinha a carteira de motorista e documento da moto em ordem. O máximo que pode ter acontecido foi passar no sinal vermelho ou cometer alguma infração. Só quem pode tirar a vida é Deus”, afirma o padrasto.

“Estamos acompanhando o caso para que não caia no esquecimento. Nessa história toda, só quero entender quem estava errado. Mesmo que meu filho estivesse, nada justifica pagar com a vida”, completa.

Segundo a versão da PM, Wesley entrou na rua na contramão e atingiu a viatura – Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com o boletim de ocorrência, que foi registrado como homicídio culposo, os policiais estavam em patrulhamento, quando viram Wesley em uma motocicleta, trafegando em alta velocidade e desrespeitando o sinal vermelho do semáforo. As autoridades se aproximaram, tentaram fazer a abordagem, mas o jovem fugiu.

Com isso, iniciou-se a perseguição, que também envolveu outras viaturas da PM. Na Rua Francisca Fátima de Oliveira, o jovem teria invadido a contramão e colidido de frente com uma das viaturas de apoio. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ele não resistiu.

A SSP informou que o caso está sendo apurado na delegacia de Hortolândia. A equipe da unidade instaurou inquérito para apurar os fatos e aguarda o laudo pericial para análise e esclarecimento das circunstâncias do ocorrido.