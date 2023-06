Ex-vereador Marcelo Ferrari, de Hortolândia, é preso pela Polícia Militar

Ex-parlamentar foi condenado no ano de 2019 por esquema de "rachadinha" na Câmara Municipal

O ex-vereador de Hortolândia Marcelo Ferrari da Silva foi preso pela Polícia Militar no Parque Euclides Miranda, em Sumaré, na manhã desta segunda-feira (6), em cumprimento de mandado de prisão por conta de condenação por esquema de “rachadinha”.

Ex-vereador teria cometido os crimes em 2013 e 2014 – Foto: Arquivo / O Liberal

Ele foi conduzido ao 3º Distrito Policial, onde prestou depoimento. Passou por audiência de custódia e foi levado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Campinas, onde ficará à disposição de Justiça.

Ferrari foi condenado a cinco anos, seis meses e 20 dias por concussão por um esquema de “rachadinha” na câmara. Inicialmente, ele tinha sido condenado a 20 anos, mas foi beneficiado e teve a pena diminuída para 13 anos e quatro meses, em recurso apresentado junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Após outro recurso do advogado de Ferrari, Rodolpho Pettená Filho, no STJ (Superior Tribunal de Justiça), o ex-vereador teve a pena reduzida novamente para cinco anos, seis meses e 20 dias, por decisão do ministro Antonio Saldanha Palheiro.

O defensor informou que pretende reivindicar alguns benefícios para o seu cliente, como progressão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, depois aberto e, finalmente, o livramento condicional.

CASO

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), Marcelo cobrava entre R$ 900 e R$ 1,1 mil por mês de cada um dos funcionários para que eles ocupassem os cargos em seu gabinete. Caso não concordassem, os assessores eram exonerados, o que teria ocorrido com cinco deles. Os crimes aconteceram entre os anos de 2013 e 2014.

Essa denúncia levou à condenação do ex-vereador por improbidade administrativa, em 2018. Na ocasião, ele e seu chefe de gabinete, também incluído no esquema, foram sentenciados com a perda dos direitos políticos por dez anos e tiveram de devolver aos cofres públicos três vezes o valor desviado.