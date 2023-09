Ex-vereador Marcelo Ferrari, de Hortolândia, é colocado em liberdade

Ex-parlamentar foi condenado no ano de 2019 por esquema de "rachadinha" na Câmara Municipal

O ex-vereador de Hortolândia Marcelo Ferrari da Silva foi colocado em liberdade, após ser beneficiado da progressão de pena de semiaberto, para aberto. Ele deixou o CR (Centro de Ressocialização) de Limeira, nesta segunda-feira (18), onde cumpriu parte da condenação de cinco anos, seis meses e 20 dias por um esquema de “rachadinha” na câmara.

A juíza Vanessa Aparecida Bueno, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de Campinas decidiu que ele pode cumprir pena em regime domiciliar desde que respeite algumas medidas cautelares como obter trabalho, no prazo de 90 dias; comparecer perante o juízo da execução da comarca em que residir, a cada três meses, para informar e justificar as suas atividades.

A magistrada também determinou que ele não deve se mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo da execução; não se ausentar da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juízo, salvo se for a trabalho, desde que não exceda a oito dias, devendo, se necessário, apresentar comprovação documental; permanecer na sua residência das 22 horas às 6 horas do dia seguinte (durante o repouso). Nos dias em que não trabalhar (dias de folga), deverá permanecer na sua residência em tempo integral.

Ferrari estava preso desde junho deste ano. Inicialmente, ele tinha sido condenado a 20 anos, mas foi beneficiado e teve a pena diminuída para 13 anos e quatro meses, em recurso apresentado junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Após outro recurso do advogado de Ferrari, Rodolpho Pettená Filho, no STJ (Superior Tribunal de Justiça), o ex-vereador teve a pena reduzida novamente para cinco anos, seis meses e 20 dias, por decisão do ministro Antonio Saldanha Palheiro.

“Como Ferrari alega inocência, vamos entrar com outros recursos para que consiga a absolvição”, enfatiza o defensor.

CASO

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), Marcelo cobrava entre R$ 900 e R$ 1,1 mil por mês de cada um dos funcionários para que eles ocupassem os cargos em seu gabinete. Caso não concordassem, os assessores eram exonerados, o que teria ocorrido com cinco deles. Os crimes aconteceram entre os anos de 2013 e 2014.

Essa denúncia levou à condenação do ex-vereador por improbidade administrativa, em 2018. Na ocasião, ele e seu chefe de gabinete, também incluído no esquema, foram sentenciados com a perda dos direitos políticos por dez anos e tiveram de devolver aos cofres públicos três vezes o valor desviado.