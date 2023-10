Ex-namorado diz ter atirado em mãe e filho, mas nega esquartejamento

Acusado de ter matado a ex-namorada, Fernanda Silva Bim, de 44 anos, e o filho dela, Maurício Silva, de 24, negou ter esquartejado as vítimas. Segundo César Francisco Moranza Júnior, 53, que está preso desde esta terça-feira (10), após ter confessado os assassinatos, os crimes foram cometidos com disparo de arma de fogo no Zoológico de Sumaré, em encontro na tarde de 3 de outubro.

Porém, a versão contada pelo suspeito tem inconsistências, de acordo com a Polícia Civil. O corpo de Maurício foi encontrado na última sexta (6), em um canavial da Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Delegado do 2º DP de Hortolândia, responsável pela investigação, Yan Loui Adania de Queiroz – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Na mesma região, nesta terça, foi localizado, após indicação de César, o possível cadáver de Fernanda. Ambos os corpos estavam em estado avançado de decomposição e tiveram membros decepados.

“Os corpos foram localizados em uma área de canavial. Então, há muitos bichos, insetos. Não posso afirmar se houve esquartejamento, mas ele fala que carregou, deixou os corpos onde foram encontrados e foi embora”, contou o delegado do 2º DP de Hortolândia, responsável pela investigação, Yan Loui Adania de Queiroz.

Outro ponto da versão do acusado que não bate é o local dos assassinatos. A Polícia Civil recebeu imagens de câmeras de segurança, que estão sendo analisadas e que indicam que os crimes podem ter sido cometidos em uma residência próxima ao zoológico.

Neste lugar, César teria matado mãe e filho e depois levado os corpos em sacos para Santa Bárbara, na noite do dia 3. O suspeito nega que foi para a casa da família da ex-namorada, onde teria agredido a mãe de Fernanda, Delma Aparecida da Silva Bim, 67.

A motivação dos crimes tem sido investigada pela Polícia Civil. Segundo Yan, César dá várias versões, mas todas envolvem dinheiro e dívida. O preso diz que a dívida era de R$ 17 mil, mas os investigadores descobriram movimentações financeiras superiores a R$ 100 mil entre César e Fernanda. Esse dinheiro, por vezes, era investido em loterias não regulamentadas.

“A gente percebe uma movimentação financeira muito grande entre os dois. Ele deposita dinheiro para ela. Ela deposita para ele. Pode ser considerado agiotagem, mas eu também não posso confirmar”, disse Yan.

Ainda de acordo com o delegado, César e Fernanda terminaram o relacionamento há muitos anos. Mesmo assim, as movimentações financeiras continuaram.

SEQUÊNCIA DO CASO

Os próximos passos das investigações, segundo a polícia, serão analisar as imagens de outras câmeras de segurança, traçar rotas e horários, bem como examinar mensagens de WhatsApp, e-mails e extratos de conta bancária. O carro de Maurício, um Hyundai HB20, foi periciado nesta tarde.

Delma, que segue internada no Hospital Mário Covas, em Hortolândia, também será ouvida. Não está descartada a participação de outras pessoas nos crimes. No momento, César irá responder por duplo homicídio e ocultação de cadáver.