Ex-agente penitenciário é baleado e morto no São Sebastião, em Hortolândia

Vítima estava na Rua Alecrim, quando um carro parou e o ocupante disparou contra ela; suspeito fugiu do local a pé

Um ex-agente penitenciário, de 43 anos, morreu após ser baleado em Hortolândia, na manhã desta sexta-feira (12). A vítima foi identificada como sendo Cassiano Ferreira Ramos, que residia no bairro onde o crime ocorreu.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, vizinhos ligaram para a corporação por volta de 7h informando sobre uma troca de tiros na Rua Alecrim, no bairro São Sebastião. Pelo estado do corpo, o crime teria ocorrido entre o final da noite e a madrugada.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o carro do suspeito, um Ford Fiesta, ainda na rua, e o corpo da vítima caído próximo a um córrego, já sem vida.

Segundo apurou o LIBERAL no local, o suspeito teria parado o carro na rua e atirado contra o Cassiano, que caminhava na via. Para tentar se defender, a vítima correu em direção a uma área verde do bairro, mas foi seguido pelo atirador, que efetuou outros disparos.

Segundo a Polícia Civil, Cassiano foi alvejado quatro vezes, com dois tiros na testa e dois nas nádegas.

Após o crime, o atirador fugiu do local a pé, deixando para trás o carro. Até a publicação desta reportagem, ele não havia sido encontrado.