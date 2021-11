Evento de Natal em Hortolândia terá homenagem a Angelo Perugini

A Prefeitura de Hortolândia homenageará o falecido prefeito Angelo Perugini na edição deste ano do “Natal Sustentável”. O evento terá o espaço “Perugini Presente” com uma exposição de fotos que mostrará a carreira do ex-prefeito como liderança política na cidade até a sua eleição como prefeito. Perugini faleceu em abril deste ano, em decorrência de complicações da Covid-19.

O 5º “Natal Sustentável” vai ocorrer entre os dias 10 a 23 de dezembro, no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, localizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

No dia da abertura, o parque funcionará das 19h às 22h. Nos demais dias, o horário de funcionamento será das 14h às 22h. A decoração natalina ficará exposta até o dia 8 de janeiro de 2022. O parque fechará nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro de 2022.

O evento também terá outra exposição de fotos antigas que mostrará a transformação da área onde está o parque, desde o início das obras até a inauguração do espaço. As fotos serão colocadas a partir da entrada até as dependências internas do parque.

Decoração de Natal

Natal Sustentável arrecada garrafas PET para confeccionar enfeites – Foto: Divulgação / Prefeitura de Hortolândia

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável iniciou a colocação de enfeites natalinos no parque feitos com fundos de garrafas PET. Neste ano, as novidades serão três túneis iluminados com micro lâmpadas e o Jardim Encantado de Noel, que receberá decoração com plantas, e onde ficará o Bom Velhinho durante o evento para conversar com as crianças.

Outro destaque é a chamada Ponte Estaiadinha, que fica na área central do parque, que também receberá decoração e iluminação. O parque ainda será ornamentado com três anjos, que serão cedidos pela Secretaria de Cultura.

O evento terá ainda praça de alimentação com food trucks, ação que será coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

Garrafas PET

Para estimular o conceito de sustentabilidade entre a população, a Prefeitura realiza a confecção de enfeites que serão usados na decoração do parque com materiais recicláveis, dentre os quais as garrafas PET doadas pela população por meio da campanha realizada pela Prefeitura. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a campanha já recebeu cerca de 1.500 garrafas PET.

Quem quiser participar da campanha e ajudar na decoração do Natal Sustentável deste ano, basta levar suas garrafas PET em um dos quatro pontos de arrecadação da campanha. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicita para que sejam doadas garrafas PET de dois litros.

Os pontos de arrecadação são o Paço Municipal “Palácio das Águas”, sede da Prefeitura, na rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro; CFPF (Centro de Formação dos Profissionais em Educação) Paulo Freire, órgão da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, na rua Euclides Pires de Assis, 205, também no Remanso Campineiro; HORTOFÁCIL, na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco; e no próprio Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang.