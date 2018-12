Estudante de 13 anos morre atropelado na Bandeirantes

O estudante Richard Amorim de Almeida, de 13 anos, morreu atropelado na tarde desta terça-feira (25) na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia. De acordo com o relato do motorista do veículo que o atingiu, o menino entrou correndo na pista e não foi possível frear antes de atingi-lo. O resgate da Autoban, concessionária que administra a rodovia, foi acionado, mas Richard morreu no local.

De acordo com informações a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi registrado na altura do km 108, sentido São Paulo, na altura do bairro Jardim Amanda. A corporação foi acionada às 16h50.

O motorista do veículo, um engenheiro de 32 anos, disse à Polícia Civil que estava dirigindo na rodovia quando o estudante tentou atravessá-la. Não foi possível frear a tempo e o menino foi atingido. O motorista parou o carro e prestou socorro.

Ao chegar no local, os militares encontraram o estudante caído ao solo. O helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) e o resgate foram acionados, mas Richard morreu no local do acidente.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Hortolândia como homicídio culposo na direção de veículo. O motorista do carro foi liberado e a perícia foi acionada até o local. Segundo a Autoban, não foi registrado trânsito em função do acidente.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações do sepultamento da vítima. Richard era morador de Hortolândia e estudava na Escola Estadual Dr. Honorino Fabri, no Jardim Sumarezinho.