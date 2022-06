EMS de Hortolândia tem 40 vagas de estágio

A EMS de Hortolândia está com 40 vagas de estágio disponíveis para o Programa de Estágio 2022 do Grupo NC, conglomerado que a empresa faz parte. As inscrições acontecem até dia 4 de junho, no site do programa .

A multinacional de produtos farmacêuticos oferece vagas para diferentes áreas, como Pricing, Estratégia e Negócios, Jurídico, S&OP/Planejamento, Financeiro, Gente e Gestão, Digital, TI, DCS, P&D e Qualidade, e Diretoria Médica.

O processo de seleção segue com dinâmicas em grupo nos dias 13 e 14 de junho e as entrevistas finais entre 4 e 8 de julho, mesmo mês que os novos estagiários começarão na empresa.

As vagas ofertada são para estudantes dos cursos das áreas de administração, economia, direito, engenharias, farmácia, química, matemática, estatística e tecnologia da informação. Os candidatos devem ter formação prevista para agosto de 2023 e 2024, além de disponibilidade para atuar presencialmente em Hortolândia.

Os benefícios são bolsa auxílio de R$ 1.400 a R$ 1.600, de acordo com previsão de formação, refeição no local, vale alimentação no valor de R$ 450, vale transporte e/ou fretado e plano de saúde e odontológico.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco