Em novo depoimento, preso por homicídio de mãe e filho diz que disparos foram acidentais

Cesar Junior é suspeito de assassinar mãe e filho

O suspeito de matar mãe e filho e ocultar os corpos prestou novo depoimento, na última segunda-feira, no 2º Distrito Policial de Hortolândia.

Cesar Francisco Moranza Junior, 53, afirmou que os disparos foram acidentais e ocorreram durante um desentendimento entre eles.

O primo dele, Aristides Moranza Neto, 39, alegou que não participou dos assassinatos e “apenas” ajudou a esconder o cadáver do rapaz. Ambos estão presos.

Segundo a Polícia Civil, uma cobrança de dívida teria motivado Cesar a assassinar a ex-namorada, Fernanda Silva Bim, 44, e o filho dela, Maurício Silva, 24, em 3 de outubro.

Os corpos das vítimas foram localizados dias depois em um canavial perto da Usina de Cillo, na região do Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste.

Cesar relatou durante seu interrogatório que foi procurado por Fernanda, que pediu para que ele reconhecesse uma dívida de R$ 70 mil com o filho dela.

O ex chegou a ir até a casa de Fernanda, no Jardim Amanda, em Hortolândia, para conversar com Maurício.

Ele contou que lá, após uma discussão, o rapaz apontou uma arma e durante luta corporal houve um disparo acidental que atingiu o rosto de Fernanda.

Ambos continuaram lutando e outro disparo acidental teria acertado o queixo de Maurício. O suspeito alega que ficou nervoso e saiu sem prestar socorro.

No entanto, ele esteve em um loja de materiais de construção onde comprou lonas e saco de lixo. Então, retornou ao imóvel, enrolou os dois corpos e depois jogou a arma em um rio.

Na sequência foi até a casa da mãe da Fernanda para confessar o crime, mas não teve coragem e chegou a tomar café com ela.

O inquérito sobre as mortes foi prorrogado pela Justiça por mais 30 dias.