Em Hortolândia, prefeitura leva vacina às escolas para imunizar adolescentes

Prefeitura visa ampliar cobertura vacinal de adolescentes – Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia fechou parceria e vai levar vacinas às escolas para imunizar os adolescentes contra o novo coronavírus (Covid-19).

Conforme divulgado pelo Executivo nesta segunda-feira (27), estudantes de 12 a 17 anos que ainda não receberam a primeira dose serão imunizados em ambiente escolar, com autorização do responsável, em parceria da prefeitura com as escolas municipais, estaduais e particulares.

As escolas enviaram à Secretaria de Saúde os dados vacinais dos alunos, apurados com apoio das famílias. Adolescentes que ainda não receberam a 1ª dose recebem o termo de consentimento para assinatura dos pais ou responsáveis.

Mediante esta autorização, a vacina é aplicada no ambiente escolar. De acordo com a coordenadora dos programas de imunização da Secretaria de Saúde, Ana Paula Fernandes, a parceria com as escolas é necessária para ampliar a cobertura vacinal entre os adolescentes.

“Estamos com agendamento aberto, mas por diversos motivos, algumas famílias ainda não conseguiram imunizar seus adolescentes. Com apoio das escolas e autorização dos responsáveis, vamos conseguir garantir a proteção deles”, diz.

Os menores de 18 anos recebem o imunizante da Pfizer, a única autorizada para o grupo pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A vacinação de adolescentes está liberada em Hortolândia desde o dia 11 de setembro. É necessário realizar cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, e fazer agendamento no site da prefeitura (clique aqui), escolhendo um dos pontos de vacinação.

Mais informações podem ser obtidas nos seguintes telefones: (19) 99976-2276, (19) 99979-9620, (19) 99976-6835 e (19) 99920-3204.