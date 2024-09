Em Hortolândia, mulher é presa em operação contra esquema de golpes por telefones

Uma mulher foi presa em Hortolândia, nesta quinta-feira (26), suspeita de participar de um esquema que usava uma central clandestina para aplicar golpes por telefones em vítimas de todo o País, conforme apurou o LIBERAL.

A prisão faz parte de uma operação realizada pela Polícia Civil de Campinas, em um trabalho conjunto com a Polícia do Rio Grande do Sul. Ao todo, sete investigados foram presos até o momento.

Cartões e dinheiro foram apreendidos – Foto: EPTV/Reprodução

Os policiais cumprem, desde o período da manhã, 11 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades de Campinas, São Paulo e Hortolândia.

De acordo com o delegado titular do 11° DP (Distrito Policial) de Campinas, Sandro Jonasson, a operação é uma continuação de um trabalho da Polícia Civil que aconteceu em 15 de agosto deste ano.

Nessa data, uma central telefônica foi fechada em Campinas, e sete pessoas foram presas. Os golpistas enganavam as vítimas fazendo ofertas de empréstimos consignado, fraudes para limpar nomes dos inadimplentes, entre outros serviços.

As vítimas eram, em sua maioria, médicos, dentistas e cooperativas de saúde. Uma delas, moradora de Canoas (RS), perdeu R$ 55 mil.

Depois de serem presos em agosto, os investigados tiveram a liberdade provisória concedida, e parte deles foi detida novamente nesta quinta, durante o cumprimento dos mandados.

Também na operação desta quinta, os policiais civis apreenderam R$ 20 mil, cheques, cartões de créditos, celulares e anotações sobre como o esquema funcionava. Havia ainda o passo-a-passo de como os golpes deveriam ser aplicados.

Os investigados seriam levados ao 11° Distrito Policial de Campinas. Eles serão indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e extorsão.