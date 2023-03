Em Hortolândia, homem é preso pela Polícia Militar com Hilux furtada

Policiais estavam em patrulhamento e flagraram no Jardim Amanda o veículo, que tinha queixa de furto

Policiais militares prenderam um homem com uma caminhonete Toyota Hilux furtada, na terça-feira (7), no Jardim Amanda, em Hortolândia.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, os policiais identificaram que uma caminhonete com queixa de furto e que estava na Rua Padre Manoel Bernardes.

Hilux tinha queixa de furto e indivíduo foi preso – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Quando abordaram o suposto dono e se aproximaram do automóvel, verificaram que havia um módulo de ignição acoplado no painel, o que permitia que a caminhonete fosse ligada sem as chaves originais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar da constatação do crime, o suspeito detido não confessou quem seria o receptador do veículo furtado.

Encaminhado ao 2º Distrito Policial, ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e depois levado à Cadeia Pública de Sumaré.