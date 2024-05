Em Hortolândia, dois homens são presos por fraude em vistorias do Detran

Dois homens, de 37 e 39 anos, funcionários de uma empresa de vistoria de veículos, foram presos pela Polícia Civil em Hortolândia na tarde desta quarta-feira (22), por supostas fraudes contra o Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Eles foram localizados dentro do estabelecimento, no Jardim Amanda. Ambos vão responder pela inserção de dados falsos em sistema de informações.

De acordo com a apuração do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 2º DP (Distrito Policial) de Hortolândia, os suspeitos realizavam vistorias fraudulentas em veículos que nem sequer eram levados à sede da empresa, com laudos elaborados a partir de “fotos de fotos”.

O esquema foi descoberto pelo próprio Detran, que realizava monitoramento em tempo real sobre o trabalho da empresa e avisou à Polícia Civil.

Os investigadores e fiscais do Detran foram até ao local e confirmaram que, apesar de o pátio estar vazio, dois laudos haviam sido finalizados pouco antes da chegada dos agentes, constando como se os automóveis ainda estivessem na empresa.

Os fiscais identificaram que pelo menos três laudos da empresa já tinham sido inseridos no sistema do Detran. Os policiais apreenderam dois celulares e dois computadores, que serão encaminhados ao IC (Instituto de Criminalística) de Americana, onde passarão por perícia.

Os dois funcionários que assinaram os laudos foram autuados em flagrante. Eles foram levados à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficariam até que fossem apresentados às respectivas audiências de custódia.

A investigação sobre o caso continuará a ser realizada pelo 2º DP, na tentativa de identificar outros envolvidos no esquema.