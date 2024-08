Em Hortolândia, criminosos roubam veículo com mercadorias e batem durante a fuga

Vítima foi feita refém e permaneceu trancada junto com a mercadoria, na tarde desta terça, no Jardim Interlagos

Dois homens, de 24 e 28 anos, foram presos depois de roubarem um Fiat Fiorino carregado com mercadorias, fazerem a vítima refém, tentarem fugir da polícia e baterem o veículo, no início da tarde desta terça-feira (13), no Jardim Interlagos, em Hortolândia.

O utilitário estava carregado com solvente, móveis e material de construção, que foram recuperados. O motorista também foi libertado e não se feriu.

Veículo e carga foram recuperados pela PM – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com a PM (Polícia Militar), por volta das 12h30, os policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando foram avisados de que um Fiorino tinha acabado de ser roubado.

Minutos depois, eles localizaram um veículo com as mesmas características e chegaram a dar a ordem de parada, mas os suspeitos fugiram em alta velocidade. Os assaltantes entraram na Rua Joaquim Marcelino Leite na contramão de direção e acabaram colidindo contra um Chevrolet Astra.

Após a batida, dois homens desceram do Fiorino e continuaram a fuga a pé. Eles chegaram a se esconder em uma casa, mas, após o cerco policial, um deles foi localizado embaixo de um veículo, enquanto o outro estava escondido em um terreno baldio.

Conduzidos ao 2º Distrito Policial, no Jardim Amanda, ambos foram presos em flagrante por roubo e foram levados à Cadeia Pública de Sumaré, até que fossem apresentados às respectivas audiências de custódia.