Eleito vice em 2020, Zezé busca permanecer como prefeito após herdar cargo, em Hortolândia

Candidato do Republicanos tem a concorrência de Meira (União), Dr. George (PL), Eliane Garcia (Psol) e Aline Nunes (DC)

Eleito vice-prefeito de Hortolândia em 2020, Zezé Gomes (Republicanos) agora quer permanecer como prefeito, após ter herdado o cargo em razão do falecimento do então chefe de Executivo, Angelo Perugini, em abril de 2021.

Ele tem a concorrência do ex-prefeito Antônio Meira (União Brasil); do ex-vereador e ex-secretário municipal de Saúde Dr. George (PL); de Eliane Garcia (Psol), que já foi candidata à prefeitura em 2020; e Aline Nunes (DC), estreante em eleições.

Candidatos a prefeito em Hortolândia – Foto: Arte/Liberal

Zezé tem liderado as pesquisas. Para este ano, ele formou uma coligação que reúne partidos tanto da direita e da esquerda. O grupo conta com PP, Podemos, PSB, PSD, PT, PV e PCdoB, além do Republicanos.

Pela primeira vez, Zezé é candidato ao cargo de prefeito, diferentemente de três dos seus quatro adversários – fora ele, apenas Eliane nunca concorreu ao Executivo.

Ao todo, 160.527 moradores de Hortolândia estão aptos a votar nas eleições deste domingo (6), segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).