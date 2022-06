Dupla tenta assaltar PM em Hortolândia e um dos criminosos acaba baleado

Um jovem de 18 anos, suspeito de tentar assaltar um policial militar na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP- 101), que liga Campinas a Monte Mor, levou um tiro do agente durante o confronto. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, no bairro São Bento, em Hortolândia, e na ação o baleado teve ajuda de um comparsa, de 19 anos.

O rapaz, que é morador do Jardim Primavera, também em Hortolândia, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), levado para o Hospital Mário Covas, na mesma cidade, e depois encaminhado ao HES (Hospital Estadual Sumaré). De acordo com informações da assessoria de imprensa da unidade hospitalar, o jovem está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em estado gravíssimo, sob escolta policial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, um policial de 35 anos relatou que estava dirigindo com sua motocicleta, no sentido Monte Mor, quando, na altura no quilômetro 11, no cruzamento com a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), dois rapazes que estavam em outra moto emparelharam com ele na via e mandaram que parasse.

O policial, no entanto, fugiu e garantiu uma certa distância da outra moto. Ele estacionou próximo a um posto de combustível, mas os dois criminosos retornaram pela contramão da rodovia, alcançaram o agente, anunciaram o roubo e disseram estar armados. Neste momento, o PM começou a disparar contra os dois jovens, que correram em direção ao bairro São Bento.

A vítima da tentativa de roubo, então, acionou as equipes da PM (Polícia Militar), que encontraram no quarteirão de cima do confronto o rapaz de 18 anos, que estava caído no chão e ferido com um tiro.

Ele admitiu aos policiais que estava com seu colega, morador do bairro Bom Retiro, em Sumaré, e que tentaram roubar a outra moto. O comparsa, contudo, não havia sido localizado até o fechamento desta matéria.

Ainda de acordo com informações do registro policial, após alta médica, o suspeito será apresentado no plantão policial para audiência de custódia.