Dupla é presa em casa usada como desmanche em Hortolândia

No local foram apreendidos um Palio furtado e um Ecosport com queixa de estelionato; suspeitos responderão por receptação

As carcaças dos veículos foram localizadas na garagem do imóvel - Foto: Reprodução

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (22) após serem surpreendidos em uma casa que era usada como desmanche de veículos, no Jardim Amanda, em Hortolândia. No local foram apreendidos um Fiat Palio furtado e um Ford Ecosport com queixa de estelionato (Golpe do Seguro). Ambos foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante sob acusação de receptação.

Segundo policiais da Força Tática, eles faziam patrulhamento no bairro, quando receberam uma denúncia de que várias pessoas estariam “picotando” carros dentro de uma casa.

Ao se aproximarem do local, perceberam que os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

As carcaças dos veículos foram localizadas na garagem do imóvel. Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana foram acionados e depois o caso registrado na Polícia Civil.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Cadeia de Sumaré, onde devem ficar até serem apresentados às respectivas audiências de custódia.