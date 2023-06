Dupla é presa após furtar 119 kg de alimentos de escola em Hortolândia

Eles foram flagrados pela Polícia Militar empurrando um carrinho de supermercado com os mantimentos

Dois homens foram presos após furtarem 119 kg de alimentos como arroz, feijão, açúcar e farinha de trigo de uma escola no Jardim Amanda, em Hortolândia, na madrugada desta segunda-feira (19).

Os suspeitos também levaram ervilha, milho, vinagre, xampu, leite em pó, achocolatado, molho de tomate, pão de leite, guarda-chuva, luvas sintéticas e facas.

Alimentos foram devolvidos à unidade de ensino – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Eles foram flagrados pela Polícia Militar empurrando um carrinho de supermercado com os mantimentos.

Segundo os PMs, um denunciante entrou em contato com a corporação, após flagrarem os suspeitos pulando o muro da escola e saírem com os alimentos em um carrinho de supermercado, no sentido da Avenida Santana.

Os policiais intensificaram o patrulhamento e detiveram os suspeitos. Um deles portava duas facas na cintura. Inicialmente, disseram que os mantimentos seriam proveniente de doações, mas depois teriam confirmado que furtaram da escola.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) esteve na escola e confirmou que duas portas foram arrancadas. Os suspeitos conseguiram invadir a cantina e a despensa.

Ambos foram levados ao plantão policial, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado e depois conduzidos à Cadeia Pública de Sumaré.