Duas pessoas morrem após motocicleta tombar na SP-101, em Hortolândia

O motorista e a passageira de uma motocicleta morreram na noite deste sábado (27) ao tombarem com o veículo e baterem numa defensa metálica na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101), em Hortolândia.

O motivo pelo qual a moto caiu ainda é desconhecido, segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária). A suspeita é de que ambos foram a óbito por conta do impacto e da gravidade dos ferimentos. A equipe médica da concessionária Rodovias do Tietê, que prestou os socorros, não constatou sinal de atropelamento.

A família do motorista fez o reconhecimento da vítima, que não teve seu nome divulgado pela PMRv. Por outro lado, disse não conhecer a mulher que o acompanhava na garupa, o que fez com que ela ainda não fosse identificada, já que ela também não portava documentos.

A moto envolvida no acidente é uma Honda/XRE 300, de cor preta, com placa do município de São Paulo. Segundo o registro, ela caiu por volta de meia-noite.

O trânsito ficou com as duas faixas impedidas e os veículos da rodovia precisaram passar pelo acostamento. Mesmo assim, o fluxo não ficou prejudicado. O caso foi registrado como “acidente de trânsito com vítima fatal” no Plantão Policial de Hortolândia.