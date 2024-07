Dr. George é oficializado candidato a prefeito de Hortolândia

As candidatura do médico Dr. George Burlandy (PL) para prefeito de Hortolândia e do vice, o administrador de empresas Eduardo Ricato (PRTB), foram oficializadas durante a convenção realizada na segunda-feira (29), no Espaço Prime Eventos, no bairro Chácaras Recreio Alvorada. A coligação “Compromisso com a Vida” também conta com os partidos PMB e Novo.

A chapa conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Dr. George e Ricatto estão são candidatos em Hortolândia – Foto: Divulgação

“Como médico por mais de 30 anos conheci de perto as necessidades dos hortolandenses. Entendo que estou preparado para fazer uma nova gestão, priorizando a saúde. Nossos primeiros planos serão a transformação do Hospital Mário Covas em unidade infantil. Pretendemos construir um hospital com 180 leitos e de um Poupatempo da Saúde na cidade”, afirmou Dr. George.

“Sabemos que isso é possível, já estive em Santo André para conhecer o Poupatempo da Saúde, onde são realizados mais de 2 mil atendimentos por dia. O paciente já sai da unidade com o encaminhamento dos exames e a data do retorno ao médico”, completou o médico.

O candidato relatou ainda que em seu plano de governo consta o funcionamento das farmácias nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) durante à noite. “Não é possível que o paciente saia do consultório e não possa retirar o medicamento que ele vai precisar tomar em casa. Nem sempre tem condições de retornar no dia seguinte para buscá-lo. Queremos fazer a diferença na vida dessas pessoas”, explicou.

Por sua vez, Ricato disse que está feliz em dividir a responsabilidade de administrar a cidade. “Entendo que o Dr. George é a pessoa mais preparada para assumir a prefeitura de Hortolândia. Temos o compromisso com os cidadãos. Também teremos a preocupação de cuidar da segurança e educação”, afirmou o candidato a vice.