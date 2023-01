Dois suspeitos de extorsão contra idosa são presos em Hortolândia

Vítima caiu no conhecido golpe do falso sequestro e chegou a entregar R$ 1.650 para os golpistas

Dois suspeitos de extorsão contra uma aposentada de 66 anos foram presos após serem “atraídos” pela Polícia Civil. Eles foram localizados em frente à casa da vítima, na Vila Real, em Hortolândia, nesta quarta-feira (4). Ambos foram levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante e depois conduzidos à Cadeia de Sumaré.

O crime aconteceu na noite de terça-feira (3). A vítima caiu no conhecido golpe do falso sequestro e chegou a entregar R$ 1.650 para os golpistas.

Motocicleta utilizada pelos golpistas foi apreendida – Foto: Polícia Civil / Divulgação

No dia seguinte, os criminosos entraram em contato novamente com a idosa para ameaçá-la. Eles contrataram um taxista para levá-la ao banco para sacar mais dinheiro. No entanto, antes de sair, a mulher deixou um bilhete avisando que estava em apuros.

Familiares que estiveram na casa vítima localizaram o bilhete e uma das filhas localizou a mãe dentro da agência, na companhia no taxista.

A Polícia Civil foi avisada e os investigadores orientaram o taxista para que os avisasse aos bandidos que a transação bancária não deu certo. Ele deveria dizer também que a mulher teria sido deixada em casa, onde teria ido buscar mais dinheiro.

Quando chegaram na casa da aposentada, os suspeitos foram presos por policiais civis que estavam em viaturas descaracterizadas. A moto que eles usavam foi apreendida. Os dois suspeitos foram autuados em flagrante sob acusação sob acusação de extorsão e foram levados à Cadeia Pública de Sumaré.