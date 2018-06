Dois são presos por tráfico de drogas no Jardim Amanda

A Polícia Militar de Hortolândia deteve três indivíduos na tarde de sábado (16), dois deles por tráfico de drogas e um terceiro que era apenas usuários de entorpecentes, mas que estava procurado da Justiça por ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informações da própria PM, após denúncias de moradores do Jardim Amanda sobre tráficos de drogas na Rua do Alecrim, os policiais foram até o local e encontraram em uma mata dois indivíduos que tinham consigo uma sacola com 25 porções de maconha, 29 de crack e 28 de cocaína, além de R$ 644,40 em dinheiro.

Eles admitiram que traficavam drogas na região e acabaram detidos e encaminhados ao Plantão Policial de Hortolândia, onde foram autuados pelo crime.

Procurado

No momento da abordagem destes dois indivíduos, um terceiro homem que estava pelo local e era usuário de drogas foi abordado, sendo que foi constatado que o mesmo tinha contra si um mandado de prisão pela Lei Maria da Penha, referente a lesão corporal. Ele também foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição das autoridades.