Dois são presos com cocaína, crack e maconha em Hortolândia

Dois homens de 23 e 33 anos foram presos em Hortolândia na noite desta terça-feira (10) por tráfico de drogas. Eles estavam com 136 microtubos de cocaína, 45 porções de maconha e seis de crack.

Um motociclista entregou os entorpecentes para os dois homens, que acabaram presos por tráfico – Foto: 10° BAEP / Divulgação

De acordo com o 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), por volta de 19h, os policiais militares receberam uma informação por meio do Copom, de que um motociclista havia deixado uma sacola contendo drogas com dois homens que estavam no cruzamento das Ruas Floresta e Monte Azul, no Jardim Nova América.

Com essas indicações, os militares foram averiguar os fatos e pelo local encontraram a dupla suspeita. Com um dos indivíduos estavam cinco microtubos de cocaína e em uma árvore, próximo ao outro envolvido, estava uma sacola com 131 microtubos de cocaína, 45 porções de maconha, seis porções de crack e mais R$ 240, proveniente da venda de entorpecentes.

A dupla foi levada ao plantão policial, onde o delegado responsável deu voz de prisão em flagrante aos dois por tráfico de drogas.