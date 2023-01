Dois são presos após roubarem carro e fazerem vítima refém

Dois homens de 20 e 21 anos foram presos em Monte Mor nesta terça-feira (3), depois de roubarem um carro em Hortolândia e fazerem o proprietário refém. A prisão aconteceu após acompanhamento aéreo feito pelo Helicóptero Águia e viaturas da PM (Polícia Militar).

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares foram informados de que dois ladrões renderam a vítima, um motorista de aplicativo, no momento em que ela chegava em sua casa no Jardim Amanda. Os bandidos entraram no carro, um Hyundai HB20, e com a vítima como refém, fugiram no sentido Monte Mor.

Em fuga, os criminosos foram visos pela equipe do Águia na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), que passou localização do veículo aos policiais que estavam nas viaturas.

Após alguns minutos, os militares nas viaturas encontraram o HB20

no Jardim Panorama, na cidade de Monte Mor. Houve acompanhamento ao veículo e o motorista só parou depois de romper uma cerca e entrar com o carro em uma casa na Rua Rua Arvido Plepis.

Ao perceberem que não conseguiriam sair dali com o veículo, eles desceram do carro, libertaram a vítima e tentaram fugir a pé, atravessando a rodovia em direção a área de uma empresa, momento em que foram alcançados e detidos.

Durante a ocorrência os policiais encontraram uma pistola calibre 45 com numeração reprimida. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Monte Mor e os acusados foram autuados por roubo de veículo. Após o registro, o carro foi devolvido à vítima.