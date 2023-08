Dois são presos após roubarem carro de motorista de aplicativo, em Hortolândia

Arma utilizada no assalto foi apreendida e o carro, celular, documentos e cartões da vítima foram recuperados - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Dois homens foram presos na manhã de segunda-feira (14), após renderem um motorista de aplicativo que, apesar do susto, conseguiu fugir dos criminosos e acionar a Polícia Militar, que recuperou o carro, celular e documentos levados pela dupla.

Segundo consta na ocorrência, a vítima contou que recebeu uma chamada de um cliente para uma corrida do Novo Ângulo ao Remanso Campineiro. Ao chegar no local, dois homens entraram no veículo e, durante o percurso, pediram para mudar a rota, o que não foi atendido pelo motorista.

Na sequência, ainda de acordo com o relato, os criminosos anunciaram o roubo, usando uma arma de fogo, e mandaram o motorista se deitar no banco traseiro, momento em que ele conseguiu abrir a porta e fugir deixando para trás o veículo, celular, cartões bancários e documentos.

Após se livrar dos assaltantes, o motorista acionou a PM que, com auxílio do localizador do celular da vítima, conseguiu encontrar os suspeitos em um apartamento no Novo Ângulo, assim como o carro, o celular e demais itens levados. No local, um terceiro homem também foi encontrado e todos foram levados ao plantão policial do município.

Os dois que abordaram o motorista foram reconhecidos pela vítima e permaneceram presos, enquanto que o terceiro suspeito encontrado no apartamento foi liberado.