Dois anos após a morte de Maria Clara, júri ainda está sem data

Dois anos após a morte da menina Maria Clara, de 5 anos, em Hortolândia, o padrasto suspeito do homicídio ainda não foi a julgamento. Auxiliar de produção, Cássio Martins Camilo, de 27 anos, está preso acusado de estuprar e matar a enteada, em crime ocorrido em 2020 e que chocou a região.

A definição da data do júri popular depende ainda de análise de recurso. A defesa recorreu na 12ª Câmara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) pedindo a impronúncia – ou seja, que o acusado não seja levado a júri popular – e a desclassificação do crime de estupro contra a vítima. O advogado de defesa Nelson Ventura Candello disse que não tem previsão para a análise do pedido.

Morte da menina Maria Clara mobilizou forças policiais da região – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal / Reprodução

Cássio foi preso preventivamente no dia seguinte ao crime, em 18 de dezembro de 2020, em Hortolândia. O padrasto responde por estupro de vulnerável agravado, homicídio multiqualificado e ocultação de cadáver.

O juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolândia André Forato Anhê explicou que a sua decisão, em primeira instância, já tinha mandado o réu a júri popular, com a concordância do Ministério Público.

“Quando o processo voltar do Tribunal de Justiça, e se o recurso não for acolhido, marcaremos a sessão de julgamento pelo júri”, afirmou.

O assistente de acusação, o advogado Antonio Gonzales dos Santos Filho, que representa a família afirmou que o recurso está no TJ-SP desde o dia 3 de maio de 2022 aguardando o julgamento do recurso.

“A família acompanha o processo e aguarda o julgamento pelo tribunal do júri, na busca de justiça pela filha”, afirma Gonzalez.

CRIME

O corpo de Maria Clara foi encontrado em um terreno baldio, com sinais de estrangulamento e violência sexual. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro, na casa da família, no bairro Vila Real, em Hortolândia.

No depoimento prestado na delegacia, Cássio admitiu que usou drogas na noite que antecedeu o crime e “surtou” quando estava sozinho com Maria Clara.

O homem confirmou que realizou a “prática sexual” e, na sequência, utilizou as duas mãos para apertar o pescoço da criança, que não resistiu.

Na sequência, Cássio teria enrolado a menina em uma cortina, colocou o corpo dentro de uma caixa de papelão e o cobriu com pedaços de plástico.

Câmeras de segurança de residências da área flagraram Cássio carregando a caixa por ruas do bairro. Depois, descartou a caixa em um terreno baldio.

“Atuaremos na tentativa de diminuição da pena, a começar pela desclassificação do estupro, pois o laudo não comprovou e ele nega as acusações”, diz o defensor do réu.