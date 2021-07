Dise prende homem acusado de tráfico em operação em Hortolândia e Monte Mor

A Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de Americana prendeu um homem acusado de tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (14), durante operação “Divisa de Fé”. A operação é realizada em Hortolândia e Monte Mor.

Droga, dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico foram apreendidos pela Dise – Foto: Dise / Divulgação

Os agentes da Dise também apreenderam drogas, dinheiro, cadernos com a possível contabilidade do tráfico, balança digital e itens que serviriam para embalar as drogas.

A operação deflagrada tinha como objetivo cumprir quatro mandados de busca e apreensão domiciliar nos dois municípios.

Até a publicação da reportagem, a operação estava em andamento sob o comando do delegado Marco Antônio Pozeti.