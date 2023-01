Dise apreende maconha e drogas sintéticas em Hortolândia

Droga foi apreendida em operação da Dise - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Um homem de 24 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso durante a Operação “Cavalo de Troia” deflagrada em uma área verde, no Jardim Amanda, em Hortolândia, nesta quinta-feira (5). Foram apreendidos 139 porções de maconha, 210 pinos de cocaína, 31 porções de k2 (maconha sintética) e 21 frascos com skunk (supermaconha). O investigado foi conduzido à sede da delegacia especializada, onde foi autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, eles estiveram no local para checar uma denúncia anônima sobre a intensa movimentação e venda de entorpecentes. Os agentes posicionaram as equipes em uma área de proteção ambiental perto da Rua Marechal Hermes da Fonseca e localizaram o suspeito com as drogas, além de R$ 80 em dinheiro.

Levado à sede da delegacia especializada, o homem prestou depoimento e em seguida foi levado à Cadeia de Sumaré. A investigação da Polícia Civil continua, na tentativa de identificar outros envolvidos no esquema.