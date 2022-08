Dinheiro de ‘rachadinha’ era desviado para ONG da vereadora de Hortolândia

Parte do dinheiro que foi desviado pelo esquema de “rachadinha” promovido pelos vereadores de Hortolândia, foi destinado ao Instituto Márcia Campos – Projeto Cão Feliz.

Uma das acusadas, a parlamentar Márcia Campos (PSB) e dona da Instituição, tirou parte do salários das suas assessoras sob coação e repassou os valores para a entidade, responsável pelo cuidado e promoção do bem estar animal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o valor desviado pela vereadora, ao menos R$ 13,2 mil, foi destinado à Instituição e pessoas próximas a ela pelo período de fevereiro de 2021 a maio deste ano.

Os repasses foram feitos por uma assessora parlamentar e pelo esposo dela, como um “pedágio” para a manutenção do emprego da funcionária na Câmara de Hortolândia.

Márcia, seu assessor e outro colega de bancada, o vereador Enoque Leal (MDB), foram presos nesta quinta-feira (18), pelos policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo crime de concussão, que é a prática, por parte de funcionário público, de exigir vantagem indevida em função do cargo, conhecido popularmente como “rachadinha”

No caso de Enoque, o dinheiro do funcionário foi transferido para a sua conta pessoal.

Os dois vereadores foram denunciados pelos funcionários, que foram exonerados de suas funções após negarem colaboração no esquema.

DEFESA. Procurado pela reportagem, o advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que defende o vereador Enoque Leal, emitiu a seguinte nota:

“Uma prisão absolutamente injustificável! Meu cliente possui documentos que evidenciam que ele jamais obteve qualquer recurso ilícito do denunciante. Ele fez um empréstimo ao Fábio, inclusive com depósitos realizados na conta dele. As poucas transferências que o denunciante menciona referem-se à devolução do valor emprestado. Além disso, o Vereador Enoque sequer foi chamado pelo Ministério Público para ser ouvido! Tivesse isso ocorrido, ele teria apresentado toda a documentação e está prisão não aconteceria. Como pode alguém ser preso, sem sequer ter o direito, a oportunidade de esclarecer os fatos, de se defender? Ele é um cidadão de bem, primário e de excelentes antecedentes! Ou seja, uma prisão muito injusta, inaceitável!”

O LIBERAL ainda não conseguiu contato com a defesa da vereadora Márcia Campos. A Câmara de Hortolândia também foi questionada, mas ainda não se manifestou.