DIG já prendeu três por homicídio cometido em frente à delegacia de Hortolândia

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana já prenderam três pessoas envolvidas no assassinato de um empreiteiro de 40 anos, em novembro de 2023, instantes depois de ele sair da delegacia de Hortolândia, onde foi prestar depoimento por uma tentativa de homicídio que sofreu em julho do mesmo ano.

Delegado Lúcio Antônio Petrocelli é o responsável pelo caso – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O inquérito sobre o caso está sob sigilo. A Polícia Civil aguarda laudo sobre a quebra de sigilo de dados telefônicos dos suspeitos.

No dia do crime, eles ocupavam um Fiat Uno vermelho e atiraram cerca de 30 vezes em direção à vítima, identificada como Adenir Batista dos Santos Júnior, que estava na Rua Guatambu, a 400 metros da delegacia. Ele morreu no local.

No dia do crime, os agentes acharam o carro na mesma região, mas já havia sido queimado.

Os investigadores continuaram a apuração e conseguiram chegar até os suspeitos. Todos foram presos pela polícia por tráfico de drogas, em vários bairros da cidade, mas já tinham os mandados de prisão expedido pela Justiça com relação ao homicídio, a pedido do delegado da DIG, Lúcio Antônio Petrocelli. A prisão mais recente ocorreu no último dia 13.

Para a polícia, a motivação teria alguma relação com questões financeiras, pois a vítima também atuava como agiota. Os investigadores ainda apuram a possibilidade de que o assassinato teria envolvimento com a tentativa de homicídio que o empreiteiro sofreu no dia 28 de julho de 2023, em frente a um bar, na Vila Real, também em Hortolândia.

Na época, a vítima foi atingida três vezes, correu por 200 metros e caiu, momento em que o suspeito teria se aproximado e tentado atirar mais vezes, mas a arma falhou e o criminoso fugiu.

Adenir foi alvejado na costela, braço e perna, mas, mesmo ferido, conseguiu se levantar e caminhar até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Hortolândia.

Após ter alta médica, a própria vítima conseguiu a gravação de uma câmera de segurança que flagrou o momento em que o assassino corria atrás dele com a arma em punho e levou as imagens para a polícia.