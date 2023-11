DIG de Americana prende quatro por falsificação de bebidas em Hortolândia

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apreendeu quase 20 mil garrafas de whisky vazias em um depósito na Rua Werner Habig, no bairro Chácaras Luzitana, em Hortolândia, na manhã desta quarta-feira (1º). As embalagens seriam usadas para o envase de bebidas falsificadas. Quatro pessoas foram presas em flagrante.

Investigadores da DIG receberam informações de que um veículo estaria transportando bebidas falsificadas. Eles passaram, então, a investigar o condutor, o que os levou até o depósito onde as garrafas de whisky vazias estavam armazenadas, prontas para serem utilizadas no envase de bebidas.

Garrafas vazias de Whisky seriam utilizadas para envasar bebidas falsificadas (1) – Foto: Dig de Americana-Divulgação

A operação foi acompanhada por representantes da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), que, ao chegarem no local, constataram a operação clandestina de falsificação de garrafas de whisky em pleno funcionamento.

No local, foram efetuadas as prisões dos proprietários do depósito, um empresário de 56 anos, e o filho, um autônomo de 32 anos, com passagem por roubo, além de outros dois funcionários, de 34 e 36 anos, ambos com antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Além das garrafas vazias, as autoridades apreenderam rótulos, tampas, maquinários e celulares que estavam relacionados à atividade ilegal. Também foram encontradas garrafas de bebidas adulteradas.

A organização, aparentemente, utilizava soda cáustica para dissolver os rótulos das garrafas de bebidas originais, preparando-as para o reenvase com outras substâncias, operação que estava sendo realizada em outro local, ainda sob investigação policial.

Um detalhe que chamou a atenção dos policiais e dos representantes da Abrabe foi a utilização de caixas grandes de ovos para dissimular o transporte das mercadorias falsificadas.

Os fatos foram apresentados à autoridade policial e um terceiro funcionário que foi detido durante a operação acabou sendo liberado, uma vez que alegou ter começado a trabalhar com o grupo no mesmo dia e que não sabia do esquema.

Os demais envolvidos foram autuados por crimes que incluem falsificação, corrupção, adulteração e associação criminosa. Eles foram recolhidos à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerão à disposição da Justiça.