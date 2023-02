Dia D de vacinação em Hortolândia imuniza mais de 650 pessoas

A Prefeitura de Hortolândia realizou no último sábado (11) o primeiro Dia D de vacinação contra a Covid-19 de 2023, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Campos Verdes. De acordo com balanço divulgado pela prefeitura, foram aplicadas 663 doses do imunizante, com predominância do público infantil, que recebeu 432 doses, o que representa 65,1% dos vacinados.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Entre as crianças de até 11 anos, 134 receberam a primeira dose, enquanto 40 tomaram a segunda. Entre as que possuem entre cinco e 11 anos, que estão aptas para o reforço, compareceram 258. Foram aplicadas 127 doses da Pfizer Baby, 210 da Pfizer Pediátrica e 30 doses da Coronavac.

Já para o público adulto, acima de 18 anos, 190 pessoas receberam a 4ª dose. Idosos com mais de 70 anos e profissionais da saúde foram imunizados com 41 unidades referentes à 5ª dose. Foram utilizadas 296 doses da vacina Pfizer adulto.

Sequência da vacinação

Ainda neste mês, outro evento extra de vacinação será realizado para atender ao público que não pôde comparecer ao Dia D. No último sábado de fevereiro, dia 25, um novo mutirão para imunização acontece na UBS Novo Ângulo, das 8h às 15h30. Não será necessário agendamento prévio.

Nesta segunda-feira (13), a prefeitura também ampliou os dias e horários de vacinação de crianças. Agora, as UBSs Parque do Horto, Campos Verdes e Jardim Amanda II aplicam diariamente doses de Pfizer Baby, Pfizer Pediátrica e Coronavac. O horário de atendimento é das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira.

