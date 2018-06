Desenvolvimento integral da criança é tema de palestra

A Professora e doutora Célia Regina da Silva, da Universidade de Mogi das Cruzes, veio a Hortolândia discutir o conceito de educação integral com profissionais da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia nesta segunda-feira (18).

Estudiosa da área, atuando em educação há 20 anos, 11 anos quais em ensino superior, na formação de futuros professores, Célia entende a realização de programas municipais de educação integral como investimento em qualidade e aposta na formação plena do estudante. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Pela manhã, no Remanso Campineiro, Célia falou sobre “Desenvolvimento Integral” para profissionais do CFPF “Paulo Freire” (Centro de Formação dos Profissionais em Educação), supervisores e coordenadores educacionais. No começo da noite, o debate foi com assistentes de direção e professores das escolas vinculadas ao Programa de Educação Integral, realizado pela Prefeitura.

Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo da formação é oferecer à equipe participante oportunidade de atualização, para que organize com qualidade as estações de vivência, atendendo às necessidades da criança.

“O Brasil tem um índice altíssimo de crianças usando remédios, produtos farmacológicos; é um dos que mais consome, quando a criança oferece resistência para o ensino que a escola é capaz de oferecer. A tentativa é atribuir à criança o problema de atenção. Mas a criança muitas vezes não tem este problema. Apenas não foi ensinada a desenvolver aquilo”, argumenta a pesquisadora.

Educação Integral

Criado pelo governo Angelo Perugini, em 2011, o programa de Educação Integral foi retomado em 2017. Neste ano, a iniciativa beneficiará 2.419 mil alunos, em 15 escolas. Neste primeiro semestre, seis escolas municipais já estão alinhadas ao programa.

A meta da Prefeitura é que, em 2020, todas as 28 Emefs participem dele, atendendo 4.210 alunos. A iniciativa oferece a alunos do Ensino Fundamental a oportunidade de participar de atividades culturais, esportivas, artísticas, de lazer e cidadania, no horário oposto ao do ensino regular, desenvolvendo-se em diferentes dimensões.

