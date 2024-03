Deputada de Hortolândia consegue aprovação de projeto que garante nome do pai na certidão de nascimento

O projeto de lei da deputada estadual Ana Perugini (PT), de Hortolândia, que obriga os cartórios de registro civil do Estado a comunicarem à Defensoria Pública os registros de nascimento de bebês sem identificação da paternidade, foi aprovado nesta terça-feira (5), na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

A proposta, que estava em tramitação há 17 anos, agora segue para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Deputada Ana Perugini – Foto: Divulgação – Alesp

A medida estabelece que os cartórios encaminhem relações por escrito à Defensoria Pública, com todos os dados informados no ato do registro de nascimento, inclusive o endereço da mãe, telefone, nome e endereço do suposto pai, caso tenha sido indicado pela genitora no momento do registro.

Ana Perugini, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Alesp, comemorou a aprovação do projeto, ocorrida na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8). Para ela, a medida busca garantir o direito da criança.

“É um projeto que apresentamos em 2007, a partir de uma realidade que verificamos em Campinas e que tem o objetivo de resguardar o direito das crianças que não têm o nome do pai na Certidão de Nascimento. Além de ser constrangedor ter esses três pontinhos na certidão, a criança tem o direito de conhecer sua história, saber quem são sua mãe, seu pai, seus avós maternos e paternos”, explicou a deputada.

Além de indicar o suposto pai, como prevê a lei federal 8.560, de 1992, o projeto aprovado também garante à mãe o direito de propor, em nome da criança, uma ação de investigação de paternidade, para conseguir a inclusão do nome do pai no registro de nascimento.

AUSÊNCIA EM ALTA

O LIBERAL apurou que as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) atingiram, em 2023, o maior percentual de certidões de nascimento sem pai desde 2016, quando teve início o levantamento da Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), disponibilizado no Portal da Transparência do Registro Civil.