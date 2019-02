Deic encontra 200 kg de explosivos em Hortolândia

O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontrou e apreendeu 200 quilos de explosivos dentro de uma residência em Hortolândia, na tarde desta quinta-feira. O material estava estocado no Loteamento Estrada do Campo Grande, no bairro Jardim Nossa Senhora Auxiliadora.

Os policiais civis do departamento receberam a informação sobre o esquema de estocagem dos explosivos e foram ao local. O proprietário do imóvel foi identificado, mas segue foragido. Foto: Polícia Civil / Divulgação

A descoberta dos explosivos surgiu durante apurações desenvolvidas pela 4ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Condomínio), que preparou um cerco ao imóvel. O material estava na área de lazer da casa. Aparentemente, segundo o Deic, o local servia como base de distribuição dos explosivos.

As investigações prosseguem para procurar o proprietário, bem como nas apurações de outros envolvidos no esquema. O Deic divulgou que a suspeita é que os explosivos seriam usados em alguma ação criminosa relacionada a caixas eletrônicos.