Deic de Campinas apreende 50 kg de maconha em Hortolândia

Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma operação desencadeada nesta quinta-feira (1º) pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Campinas.

Droga foi encontrada em veículo que fazia a distribuição – Foto: Polícia Civil / Divulgação

O suspeito foi abordado em Hortolândia e no interior do carro dele os investigadores apreenderam 50 kg de maconha. De acordo com a Polícia Civil, ele distribuía a droga por “delivery”.

Os investigadores se posicionaram em um local estratégico, em Hortolândia, e, após visualizarem o carro, passaram a realizar o acompanhamento.

Após a abordagem, os policiais encontraram os fardos com as drogas que estavam no banco traseiro do veículo. O homem foi levado à sede da delegacia especializada e depois ficou na Cadeia Pública de Sumaré.

A investigação continuará a ser realizada pela Polícia Civil, na tentativa de identificar outros envolvidos no esquema.