Defesa Civil se prepara para Operação Estiagem

A Defesa Civil, órgão da Prefeitura de Hortolândia, se prepara para a Operação Estiagem 2019, momento em que a equipe coloca em prática as ações de prevenção a riscos e desastres propícios pela falta de umidade no ar nesta época do ano. O aprimoramento, organizado e oferecido pela Secretaria Estadual de Defesa Civil para mais de 50 cidades, aconteceu na última quinta-feira (4), em Paulínia. A operação será colocada em prática pelos municípios a partir do dia 1º de maio e encerra no dia 31 de setembro.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com o agente da Defesa Civil que representou a cidade no encontro, Saulo Silva Barros, a atividade abordou assuntos pertinentes ao momento de baixa umidade do ar que se aproxima e todos os seus agravantes. Legislação aplicada à proteção e defesa civil, plano de contingência, dentre outros temas, também foram debatidos na capacitação.

“A Defesa Civil de Hortolândia está inserida no plano de contingência da Região Metropolitana de Campinas que tem como objetivo e base fundamental, o acompanhamento do índice mais baixo de Umidade Relativa do Ar (URA), estipulado em quatro níveis, observação, atenção, alerta e emergência, por isso, alerta a população a evitar a prática de queimadas e o descarte de materiais em locais não autorizados.”, orientou Saulo.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.