Decretada prisão de ex-vereador de Hortolândia

Foto: Arquivo - O Liberal

A Justiça de Monte Mor determinou a prisão preventiva do ex-vereador de Hortolândia Marcelo Ferrari (PRP) por receptação. Ele é acusado de armazenar e vender botijões de gás roubados em seu comércio localizado em Hortolândia. O mandado de prisão foi emitido no dia 28 de maio. A reportagem não conseguiu contato com ex-parlamentar.

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, em 18 de abril, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante com uma carga roubada de 366 botijões de gás, avaliados em cerca de R$ 60 mil, dentro de uma chácara de propriedade de Ferrari, em Monte Mor. O roubo havia ocorrido em Hortolândia. O ex-vereador foi visto nas imediações pelos policiais, mas deixou o local antes do flagrante. Contatado por telefone durante a ocorrência, ele não se apresentou.

Na acusação, o MP aponta que Ferrari e o homem preso em flagrante se associaram com outros sete indivíduos não identificados “para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, com emprego de arma de fogo”. Segundo a Promotoria, após a prática de roubos de carga com emprego de arma de fogo, o grupo criminoso transportava, recebia, ocultava e posteriormente comercializava os produtos roubados de forma clandestina.

A Promotoria pediu a prisão preventiva do ex-vereador e o juiz Gustavo Nardi, da 2ª Vara da cidade, autorizou. Na decisão, o magistrado aponta que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

“Vale ainda ressaltar que Marcelo, convidado a comparecer no local dos fatos para auxiliar na elucidação do crime, não compareceu e ainda procurou os vizinhos para saber se havia imagens gravadas pelas câmeras de vigilância próximas, restando evidente que não pretende colaborar com a justiça”, escreveu o juiz.

Nardi apontou ainda que os fatos levam à conclusão de que a prisão do acusado é medida que se impõe para garantia da ordem pública, “para assegurar a aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da intimidação que sua liberdade poderia incutir nas vítimas”, traz a decisão.