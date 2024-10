DDM de Hortolândia prende suspeito de roubo e estupro contra motorista de aplicativo

Caso foi registrado na DDM de Hortolândia - Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (11), em um supermercado onde trabalhava como açougueiro, no Parque São Miguel, em Hortolândia. Ele foi identificado pelos policiais civis da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da mesma cidade como o responsável pelo roubo e estupro contra uma motorista de aplicativo de 29 anos, no mês passado.

O mandado de prisão temporária foi decretado pela Justiça pelo período de 30 dias e o indivíduo permanecerá em uma cela separada dos demais presos da Cadeia Pública de Sumaré.

A investigação foi coordenada pelo delegado Yan Loui Adania de Queiroz, que conseguiu confirmar a identificação do suspeito por meio de imagens de câmeras nas imediações de onde ocorreu o crime.

De acordo com a Polícia Civil, às 4h55 de 1º de setembro, a motorista foi chamada para atender uma corrida na Rua Pedro Pereira dos Santos, 150, no Jardim Campos Verdes, em Hortolândia.

O cliente pediu para seguir viagem até ao shopping da cidade, mas no trajeto ele apontou uma faca em direção ao pescoço da vítima e pegou R$ 200 que ela tinha na carteira.

Depois, ela teve as mãos amarradas com um cabo de celular, sendo que em seguida o homem tentou beijá-la e passou as mãos em suas partes íntimas. Em seguida, ele fugiu a pé.

De acordo com o delegado, o suspeito preso deverá ser responsabilizado pelo crime de estupro e roubo e aguardará o andamento do caso detido.