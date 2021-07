Curso on-line da prefeitura ensina a aumentar vendas com técnicas consultivas

Para ajudar quem tem um negócio a alavancar as vendas, a Prefeitura de Hortolândia promove o curso on-line gratuito “Venda melhor com técnicas consultivas”, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

Atividade integra o programa “Hortolândia Empreendedora”, da Prefeitura – Foto: Divulgação

Interessados devem fazer inscrição por meio deste link. São 30 vagas disponíveis para pessoas com idade a partir de 18 anos. As aulas serão de maneira remota e on-line, com início no dia 19 deste mês até 26 de julho, no horário das 18h às 22h.

Os participantes deverão ter 75% de presença para receber o certificado. A atividade integra o programa “Hortolândia Empreendedora”, da prefeitura, que oferece capacitação para os setores econômicos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O curso visa capacitar os participantes a aumentar as vendas por meio de técnicas de venda consultiva. O conteúdo abordará tópicos como os tipos de venda (simples, convencional, consultiva e complexa), venda empurrada versus venda focada nas necessidades do consumidor, perfil e postura do vendedor-consultor, entre outros.

Os participantes ainda aprenderão a utilizar a chamada técnica “Spin” aplicada à venda consultiva de varejo de produtos e serviços e como fazer o pós-venda consultiva.