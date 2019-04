Curso de boas práticas em manipulação de alimentos tem vagas

Você trabalha no ramo alimentício? Então, a dica profissional é participar do curso gratuito de ‘Boas Práticas de Manipulação de Alimentos’ que ainda tem vagas disponíveis. Os interessados devem se inscrever online. O prazo para a inscrição termina nesta terça-feira (23), às 12h.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Realizado pela Prefeitura de Hortolândia, o curso será nesta quarta-feira (24), das 8h às 12h, no CFPE (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) “Paulo Freire”, localizado na Rua Euclides Pires de Assis, 205, Remanso Campineiro.

O curso integra o Arranjo Produtivo Local (APL) do pão de queijo, ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação em parceria com empresários do setor para fortalecer a economia do município. Podem participar do curso trabalhadores do segmento de pão de queijo e de outros ramos alimentícios.

Na atividade serão abordados temas como cuidados na manipulação, no armazenamento e no preparo de alimentos, contaminação e doenças transmitidas, instalações, materiais e utensílios adequados para o trabalho, controle de pragas, além de informações sobre legislação sanitária e segurança do trabalho.

A capacitação será ministrada pela nutricionista do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Juliana Maria da Silva. Os participantes receberão certificado.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.