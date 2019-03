Cursinho Popular recebe matrículas até esta segunda

Os selecionados para as 120 vagas deste ano do Cursinho Popular, oferecido pela Prefeitura de Hortolândia, devem ficar atentos. Termina nesta segunda-feira (11) o prazo para fazer a matrícula na Casa Quilombola, órgão da Secretaria Municipal de Governo, na Rua Benedito Francisco de Faria, 467, Remanso Campineiro. A matrícula pode ser feita das 8h às 12h ou das 14h às 17h.

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia informa que as aulas começam já nesta segunda e vão até o dia 29 de novembro. Elas serão ministradas de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 18h30 às 21h30, na Emef Marleciene Priscila Presta Bonfim, na Rua Maria de Lourdes Cangleriani Cancian, 92, também no Remanso Campineiro. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Os alunos terão as matérias de acordo com a organização dos conteúdos das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia); e Matemática e suas Tecnologias.

Neste ano, a prefeitura dobrou a quantidade de vagas de 60 para 120. Implantado no ano passado, o Cursinho Popular é gratuito e preparatório para jovens e adultos de baixa renda que concluíram o Ensino Médio e que querem prestar a prova do ENEM, bem como vestibulares para cursos superiores.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.