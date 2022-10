Criminosos tentam explodir caixa eletrônico de banco em Hortolândia

Sistema de alarme com fumaça do próprio equipamento foi acionado e os assaltantes fugiram sem levar nada

Gate foi acionado para remover a dinamite e fazer a detonação segura do artefato em outro local - Foto: Cristiani Azanha - Liberal

A agência do Banco Bradesco, no Jardim Rosolem, em Hortolândia, foi invadida na madrugada desta quarta-feira (12) por bandidos que tentaram roubar o dinheiro de um caixa eletrônico. Eles colocaram uma dinamite no local, mas o explosivo falhou e o sistema de alarme do caixa foi acionado, emitindo uma fumaça que fez com que os ladrões fugissem sem levar nada. Como o dispositivo foi abandonado no local, o grupo antibombas do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM (Polícia Militar) foi acionado para fazer a remoção com segurança.

De acordo com a PM, por volta das 3h30, funcionários de uma empresa terceirizada de segurança notaram a movimentação estranha dentro do banco que fica Rua Antônio Fernandes Leite e acionaram a PM.

O alarme do local foi acionado e o sistema do caixa eletrônico emitiu fumaça dentro do banco, o que tornou impossível confirmar quantas pessoas participaram da ação criminosa. O Gate chegou à agência, perto das 5h, e levou o artefato para detonação em outro local seguro.

O comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Willians de Cerqueira Leite Martins informou que, após o acionamento, os policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) deu apoio no atendimento da ocorrência. “Nessa ocorrência mais complexa, o Baep fez o gerenciamento que poderia evoluir para um confronto maior ou ser resolvido no próprio local”, relata.

Segundo ele, todos os procedimentos necessários foram adotados pela corporação, desde o recebimento no Copom (Centro de Operações de Polícia), isolamento da área e término da ocorrência.

A Polícia Militar intensificou as buscas na região e rodovias próximas, mas por enquanto, não foi possível confirmar quantas pessoas participaram da tentativa de furto. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia e a polícia vai tentar identificar os autores do crime pelas imagens das câmeras do banco.

FECHADA. Quem tentou sacar dinheiro ou pagar as contas no banco precisou procurar outra agência. A mais próxima fica no Centro de Hortolândia. O ajudante geral Jonas Teixeira da Costa diz que ficou surpreso ao chegar no banco e encontrar o bilhete colado na porta de entrada. “Ainda bem que ninguém ficou ferido nessa ação. A gente assusta muito quando acontece isso bem perto da nossa casa”, desabafou.

A balconista Gisele Florença Diniz também voltou para a residência sem o dinheiro que pretendia sacar para entregar para a filha. “Não dá para acreditar na audácia desses bandidos. Essa rua é muito movimentada durante o dia por causa do comércio, mas deserta durante a noite.