Criminosos batem carro roubado e acabam presos

Um homem e um menor de idade foram detidos neste domingo (17) pela Polícia Militar de Hortolândia, após roubarem um veículo no Jardim Amanda e acabarem batendo mesmo contra um poste enquanto tentavam fugir dos policiais.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações da própria PM, após denúncia sobre roubo de um Renault Sandero prata no Jardim Amanda, os policiais se dirigiram ao bairro em busca pelo carro e o encontraram. Quando perceberam a presença da polícia, os criminosos fugiram com o automóvel.

Eles foram acompanhados por viaturas e, em determinado momento, o homem que dirigia o carro acabou perdendo o controle do mesmo e batendo contra um poste. Na abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com numeração raspada na cintura do homem que conduzia o veículo.

Os dois detidos, um maior e um menor de idade cujas identidades não foram divulgadas, assumiram ter praticado o roubo do carro e foram conduzidos ao Plantão Policial de Hortolândia, onde ambos foram reconhecidos pela vítima do crime e ficaram à disposição das autoridades.