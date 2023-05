Criadora de conteúdos digitais é morta pelo ex-namorado em Hortolândia

Micaelly dos Santos Lara, conhecida como Japa, foi morta com tiros na cabeça pelo ex, que se matou após o crime

Influenciadora somava mais de um milhão de seguidores no Instagram, TikTok e Kwai - Foto: Reprodução

A criadora de conteúdos digitais Micaelly dos Santos Lara, de 19 anos, conhecida como Japa, foi morta com tiros na cabeça na noite desta segunda-feira (15), pelo ex-namorado, David Aparecido da Silva Alves, de 30 anos. Após cometer o crime, ele se suicidou. Os corpos foram encontrados pela PM, dentro de um carro estacionado em frente a um condomínio de Hortolândia.

De acordo com a PM, os policiais foram chamados para comparecerem em frente a um condomínio, na Rua Venezuela, no Santa Clara do Lago II, por volta de por 19h50, por conta de um Honda Civic que estava estacionado há horas no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais chegaram, bateram no vidro do carro e como ninguém atendeu, abriram a porta e viram os corpos com tiros na cabeça.

Segundo a PM, pelas imagens de segurança do condomínio, foi possível observar que David estacionou o carro perto das 13h e depois Micaelly entrou no veículo. Daí em diante, nenhum dos dois foi mais visto e o Civic permaneceu parado até a chegada da PM.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o médico constatou o óbito dos dois no local. Peritos da Polícia Civil também compareceram e, após coleta de dados, liberaram os corpos para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Micaelly somava mais de um milhão de seguidores no Instagram, TikTok e Kwai, onde publicava vídeos de treinos e montagens do dia a dia.

Um boletim de ocorrência como homicídio, com agravante de feminicídio e suicídio, foi registrado no plantão policial de Hortolândia.