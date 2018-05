Corredor visa transformar Hortolândia em polo turístico

A Prefeitura de Hortolândia trabalha para criar um corredor ecológico na cidade, unindo parques socioambientais em uma faixa verde que cortará a cidade, desde a região central até a área atrás do condomínio Green Park. O objetivo é ampliar a área verde do município, oferecendo mais opções de lazer para a comunidade, com destaque para a questão da proteção ambiental.

Para isso se concretizar, o município desenvolve o projeto do Parque Linear Jacuba, cujas obras devem contemplar a urbanização da área sob a Ponte Estaiada; o prolongamento da Estrada do Panaíno, criando um novo acesso viário local; e a recuperação do trecho de mata que fica atrás do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência). Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As obras fazem parte do pacote de intervenções previstas para serem realizadas com o financiamento internacional de U$ 42 milhões do banco CAF (Corporação Andina de Fomento). O valor corresponde a cerca de R$ 130 milhões de reais. O projeto de lei que autoriza o financiamento foi aprovado pela Câmara Municipal, segue trâmites burocráticos até ser aprovado pelo Senado Federal e terá o Governo Federal como avalista.

Ao todo, o financiamento proporcionará a realização de 26 obras de desenvolvimento urbano. A do Parque Linear Jacuba, por exemplo, contempla implantação de ciclovia e pista de caminhada ao redor da lagoa de contenção de enchentes que já existe embaixo da Ponte Estaiada, além de quiosques e equipamentos públicos de lazer.

Outra obra acontecerá na Estrada do Panaíno, onde será prolongado o viário desde a área atrás do Condomínio Green Park até a Estrada Sabina Baptista de Camargo, na região do Jardim Carmem Cristina.

Na última semana o prefeito Angelo Perugini esteve no local para conhecer o trecho onde serão realizadas as obras do novo parque socioambiental, após a aprovação do financiamento. “Nosso objetivo é criar um corredor ecológico, desde o Parque Chico Mendes, na região central, passando pela área atrás do Shopping Hortolândia; pelo Parque Remanso das Águas, na região do Jd. Carmem Cristina; pela lagoa de contenção de enchentes que fica sob a Ponte Estaiada, até chegar nesta área de mata atrás do Green Park, próximo do Samu”, descreveu Perugini.

“A Prefeitura tem um trabalho firme e empenhado na aprovação deste empréstimo, com objetivo de retomar o crescimento da cidade, garantir desenvolvimento urbano ordenado, com sistema viário eficiente e obras que melhoram o dia a dia da população. Este corredor ecológico, especificamente, promoverá a criação de um polo turístico na cidade”, destaca o secretário de Planejamento Urbano de Hortolândia, Carlos Roberto Prataviera Junior.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.